Pakistan'da karakola saldırı: 10 polis öldürüldü

Pakistan'ın Dera İsmail Han kentinde bir karakola düzenlenen saldırıda en az 10 sınır polisi hayatını kaybetti.

Pakistan'da karakola saldırı: 10 polis öldürüldü
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'ın Dera İsmail Han kentinin kuzeybatısında Afganistan sınırına yakın bir karakola Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20-25 saldırgan ile polis arasında çatışma çıktı. En az 10 sınır polisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan Talibanı, saldırının üst düzey bir lider olan Ustad Kureyşi'nin öldürülmesine misilleme olduğunu duyurdu.

Karakol saldırısı, Pakistan'ın kuzeybatıda yeniden artışa geçen militan saldırılar ve güneyde artan etnik ayrılıkçı ayaklanmayla mücadele ettiği dönemde gerçekleştirildi.

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