Pakistan’da maden çökmüştü: 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Pakistan’da perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan maden faciasından kötü haber geldi.

Belucistan eyaletinin başkenti Quetta’ya 40 kilometre uzaklıktaki bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından meydana gelen göçükte mahsur kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri, madendeki tüm cesetlerin çıkarıldığını belirterek, kurtarma operasyonunun tamamlandığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 60 SAAT SÜRDÜ

Maden Şefi Abdul Ghani Baloch, bugün düzenlediği basın toplantısında, kurtarma çalışmalarının 60 saat sürdüğünü belirtirken, patlamanın ardından madenin ana girişinin kapatıldığını ifade etti.

Baloch, patlamanın yaşandığı ilk gün üç, ikinci gün bir madencinin cansız bedenine ulaşıldığını, bugün ise 8 madencinin çıkarıldığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Vefat edenlerin ruhlarının huzura kavuşması için Yüce Allah'a dua ediyor ve yaslı aile üyelerinin acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.