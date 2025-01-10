Pakistan'da maden çöktü: 12 işçi mahsur kaldı

Pakistan basınına göre, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrinin 40 kilometre güneydoğusundaki Sanjdi kömür maden sahasındaki bir madende dün akşam metan gazı patlaması sonucu çökme yaşandı.



Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, en az 12 işçi madende mahsur kaldı.



Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını ve güvenlik protokollerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.



Pakistan'da yasal prosedürlere uyulmamasından kaynaklı sık sık maden kazaları meydana geliyor.