Pakistan'da militanların saldırısında 10 polis öldü

Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde militanlar gece saatlerinde el bombaları ve ağır silahlarla polis merkezine saldırı düzenledi.



Saldırıda, 10 polis yaşamını yitirdi. 6 emniyet mensubu yaralandı.



Gece karanlığından yararlanarak kaçan militanların bulunması için operasyon başlatıldı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde militanların saldırıları artıyor.



İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.



Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.

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