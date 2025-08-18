Pakistan’da muson felaketi: 344 ölü
Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 344'e yükseldiği felakette 150'den fazla da kayıp var.
Pakistan'ın kuzeybatısında binlerce kurtarma görevlisi çamurun içinde kayıpları aramaya devam ediyor.
Muson mevsiminde olan bölgede arama-kurtarma çalışmaları yağmurun altında yapılıyor.
Felaketten en çok etkilenen Hayber eyaletinin Buner bölgelinde 10-12 köyde büyük yıkım var.
Sadece bu bölgede ölü sayısının en az 208 olduğu açıklandı.
Şangla bölgesinde de onlarca kişi kayıp.
