Pakistan’da muson felaketi: 344 ölü

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 344'e yükseldiği felakette 150'den fazla da kayıp var.

Pakistan’da muson felaketi: 344 ölü

'ın kuzeybatısında binlerce kurtarma görevlisi çamurun içinde kayıpları aramaya devam ediyor.

Muson mevsiminde olan bölgede arama-kurtarma çalışmaları yağmurun altında yapılıyor.

Felaketten en çok etkilenen Hayber eyaletinin Buner bölgelinde 10-12 köyde büyük yıkım var.

Sadece bu bölgede ölü sayısının en az 208 olduğu açıklandı.

Şangla bölgesinde de onlarca kişi kayıp.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...