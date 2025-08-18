Pakistan’da muson felaketi: 344 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında binlerce kurtarma görevlisi çamurun içinde kayıpları aramaya devam ediyor.



Muson mevsiminde olan bölgede arama-kurtarma çalışmaları yağmurun altında yapılıyor.



Felaketten en çok etkilenen Hayber eyaletinin Buner bölgelinde 10-12 köyde büyük yıkım var.



Sadece bu bölgede ölü sayısının en az 208 olduğu açıklandı.



Şangla bölgesinde de onlarca kişi kayıp.