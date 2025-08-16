Pakistan’da muson felaketi: 48 saatte can kaybı 300’e yükseldi

Pakistan’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 48 saat içinde en az 300 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi’nin (NDMA) cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre ölümlerin büyük bölümü, dağlık Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde kaydedildi.

211 KİŞİ AYNI YERDE ÖLDÜ



NDMA verilerine göre yalnızca bu bölgede 211 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan kontrolündeki Keşmir’de 9, Gilgit-Baltistan’da ise 5 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kişi ani sel baskınları ve yıkılan evler nedeniyle can verdi. 21 kişi de yaralandı.



Meteoroloji Dairesi, ülkenin kuzeybatısı için yeni bir “aşırı yağış” uyarısı yaparak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Khyber Pakhtunkhwa yönetimi, Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra ve Battagram bölgelerini “afet bölgesi” ilan etti.



Eyaletin kurtarma ajansı, yaklaşık 2 bin personelin enkaz altından cesetleri çıkarmak ve yardım operasyonlarını yürütmek için görev yaptığını açıkladı.

KOŞULLAR ZOR, KURTARMA ÇALIŞMALARI AKSIYOR

AFP’ye konuşan kurum sözcüsü Bilal Ahmed Faizi, “Yoğun yağış, toprak kaymaları ve çöken yollar yardım faaliyetlerini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Özellikle ağır makineler ve ambulansların bölgeye ulaştırılmasında büyük sıkıntılar yaşanıyor” dedi.



Faizi, çoğu yolun kapalı olması nedeniyle ekiplerin birçok bölgede yaya olarak ilerlemek zorunda kaldığını vurguladı. Ayrıca, “Kurtarma ekipleri hayatta kalanları tahliye etmeye çalışıyor. Ancak pek çok kişi, yakınlarını kaybettiği veya sevdiklerinin hala enkaz altında olması nedeniyle yerinden ayrılmayı reddediyor” ifadelerini kullandı.