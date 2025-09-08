Pakistan'da muson felaketi: Can kaybı 905'e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan beri ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 905'e yükseldiği bildirildi.

Yaklaşık 2,5 aydır devam eden sel nedeniyle 4 bin 100 köyün sular altında kaldığı ve 4 milyon 200 bin kişinin etkilendiği kaydedilirken, 2 milyondan fazla kişinin de güvenli bölgelere yerleştirildiği aktarıldı.



Yetkililer, 9 Eylül’de Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde daha fazla su taşkını beklendiği uyarısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan halka gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.