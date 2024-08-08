Pakistan’da muson yağmurları: 154 kişi öldü

Pakistan muson yağmurlarının 6 haftalık bilançosu açıklandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 279 kişinin yaralandığı ve 349 hayvanın telef olduğu kaydedildi.

NDMA’ya göre, yağışlar nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Pencap, Belucistan eyaletleri ile Gilgit-Baltistan bölgesi olmak üzere ülke genelinde bin 552 ev hasar gördü.

Başkent İslamabad’da ve Rawalpindi şehrinde yollar sular altında kalırken, trafik olumsuz yönde etkilendi. Pencap yetkilileri selden etkilenenler için 46 sağlık merkezi kurdu.

Sindh’te ise en az 2 bin 170 kişi barınaklara yerleştirildi.