Pakistan’da muson yağmurları felaketi: Ölü sayısı 785’e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.



Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.