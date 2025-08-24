Pakistan’da muson yağmurları felaketi: Ölü sayısı 785’e yükseldi

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle sel baskınları ve heyelanlar yaşandı. Ölü sayısı 785'e yükseldi.

Pakistan’da muson yağmurları felaketi: Ölü sayısı 785’e yükseldi

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...