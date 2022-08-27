Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi

Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 937’ye yükseldi.



Hayatını kaybedenlerin 343’ünü çocuklar, 198’ini kadınlar oluşturdu.



Yetkililer, sellerin 30 milyon kişiyi etkilediğini ve bunların çoğunun yerlerinden olduğunu belirtti.



Ülke genelinde 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Seller ayrıca 3 bin 82 kilometre kara yoluna zarar verdi.



Ülkede, muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi.

ULUSLARASI DESTEK



Bakanlar Kurulu üyeleri ve generaller, bir aylık maaşlarını selden etkilenenler için oluşturulan yardım fonuna bağışladı.



Başbakan Şahbaz Şerif, selden etkilenen bölgelerde yardım ve rehabilitasyon çalışmalarında iş birliği amacıyla yabancı ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.



Öte yandan, sellerle mücadele eden Pakistan'a Dünya Bankasının 350 milyon, Dünya Gıda Programının 110 milyon, Asya Kalkınma Bankasının 20 milyon ve İngiltere'nin 40 milyon dolar yardım göndereceği duyuruldu.