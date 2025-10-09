Pakistan'da ordu ile Taliban arasında çatışma: 30’a yakın ölü

Pakistan ordusunun açıklamasına göre, operasyon sırasında “Khawarij” olarak adlandırılan yasadışı gruplarla yoğun bir silahlı çatışma yaşandı. Saldırının sorumluluğunu, ülkede yasaklı olan Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.



Yetkililer, militanların askeri konvoya önce yol kenarına yerleştirilen bomba ile saldırıp ardından ateş açtığını bildirdi.



Başbakan Şahbaz Şerif, hayatını kaybeden askerleri anarak güvenlik güçlerine “ülke için gösterdikleri fedakarlık” nedeniyle teşekkür etti.



Son aylarda Pakistan Talibanı’nın saldırılarında belirgin bir artış yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, Taliban’ın saldırılarını Afganistan’dan planladığını ve Hindistan tarafından desteklendiğini iddia ediyor; ancak bu suçlamalar her iki ülke tarafından da reddediliyor.