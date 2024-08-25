Pakistan'da otobüs faciası: 29 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da sık sık yaşanan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rawalpindi kentinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 29 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yetkililer, otobüsün 30 yolcusuyla Haveli bölgesinden Rawalpindi'ye gittiğini ve kazanın Girari köprüsü üzerinde meydana geldiğini ifade etti.



Pencap eyaleti arama kurtarma yetkilisi Usman Gujjar, “Kazaya otobüsün frenlerinin tutmaması neden oldu” dedi.

