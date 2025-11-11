Pakistan'da patlama: 12 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Polisin yaptığı açıklamada, patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberinde mahkeme binasının yakınlarında park halindeki araçta patlama meydana geldiği belirtilirken, Geo TV'nin haberinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.