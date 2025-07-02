Pakistan’da patlama: Dört hükümet yetkilisi ve polis memuru öldü

Pakistan ’ın kuzeybatısında meydana gelen bir patlamada dört yerel hükümet yetkilisi ve polis memuru hayatını kaybetti. Afganistan sınırı yakınlarındaki Bajaur kentinden kıdemli polis memuru Waqas Rafiq, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bir üst düzey hükümet yetkilisi, bir hükümet yetkilisi ve iki polis memuru hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Bugün yaşanan patlama, aynı bölgede düzenlenen bir saldırıda 16 askerin hayatını kaybetmesinden dört gün sonra yaşandı. Bu saldırıyı, Pakistan Talibanı üstlenmişti.



AFP’nin verilerine göre, son saldırının yaşandığı Hayber-Pahtunhva eyaleti ile Belucistan’da 2025 yılının başından bu yana silahlı grupların saldırılarında yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.



2024 yılı, Pakistan’ın son 10 yılda yaşadığı en ölümcül sene olmuştu. İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nin verilerine göre, geçen yıl düzenlenen saldırılarda bin 600’ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.



Komşu Afganistan’da 20 yılın ardından Taliban’ın yönetimi yeniden ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana Pakistan’da yaşanan şiddet olayları ve saldırılarda da bir artış yaşanıyor. İslamabad yönetimi Kabil’i topraklarının Pakistan’a saldırılar için kullanılmasına izin vermekle suçlarken, Taliban bu iddiayı reddediyor.