Pakistan'da pazar yerine giren leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde pazar yerine giren bir leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı.

Pakistan'da pazar yerine giren leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı
Pakistan: Hindistan ile barış istiyoruz

Pakistan: Hindistan ile barış istiyoruz

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Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva’nın Afganistan sınırına yakın Kurram bölgesine bağlı Paraçinar kasabasında sebze pazarına giren leopar, paniğe yol açtı.

Pazarda alışveriş yapan 2 kişiyi yaralayan leopar, yaban hayatı yetkililerinin müdahalesi sonucu güvenli şekilde yakalandı.

Pakistan'da pazar yerine giren leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı - 1

Basına yansıyan görüntülerde, leoparın pazara girmesiyle halkın panikle kaçışması yer aldı.

Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

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