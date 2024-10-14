Pakistan'da polis merkezine silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir karakola silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.
Pakistan’da polis merkezine saldırı düzenlendi.
Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki merkeze düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.
Polis, aralarında intihar bombacılarının da bulunduğu saldırganların etrafının sarıldığını belirtirken, çıkan çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü söyledi.
Güvenlik güçleri kaçan saldırganları yakalamak üzere çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bannu kentindeki hastanelerde acil durum ilan edildi.
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