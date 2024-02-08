Pakistan'da seçim krizi: 5 kişi  öldü, mobil hizmetler durduruldu

İRAN VE AFGANİSTAN SINIRI KAPATILDI



Dün 26 kişinin öldüğü patlamaların sorumluluğunu DAEŞ üstlendi. Son aylarda artan terör saldırılarında, Pakistan devletine karşı çıkan ayrılıkçı Pakistan Talibanı ve Beluc militanları da aktif olarak rol oynuyor.



Ülke, oy verme merkezleri dahil olmak üzere ülke genelinde görev yapan on binlerce askerle yüksek alarm durumunda.



Pakistan ayrıca güvenlik nedeniyle İran ve Afganistan ile sınırlarını bir günlüğüne kapatacağını da duyurdu.



Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının, oylamanın saat 17:00'de kapanmasından birkaç saat sonra ortaya çıkması bekleniyor.

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