Pakistan'da seçim krizi: 5 kişi  öldü, mobil hizmetler durduruldu

Pakistan’da süren genel seçim ve eyalet seçimlerinde kriz büyümeye devam ediyor. Dün meydana gelen patlamalarda 26 kişinin ölmesinin ardından bugün Pakistan İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte güvenliği güçlendirmek amacıyla gün boyu cep telefonu hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığını ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Açıklamanın ardından seçim sırasında gerçekleşen terör saldırısında 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

Pakistan'da seçim krizi: 5 kişi  öldü, mobil hizmetler durduruldu

hükümeti genel seçimlerin gerçekleştiği gün boyunca mobil hizmetleri askıya alma kararı aldı.

Karar, hapisteki eski Başbakan İmran Khan'ın destekçilerine sonuçlar açıklanana kadar sandık başında beklemeleri yönünde çağrıda bulunmasından bir gün sonra geldi.

Açıklamanın ardından, dün Belucistan eyaletinde gerçekleşen 26 kişinin öldüğü patlamaların üzerine bugün de saldırılar devam etti. Oy verme işlemi sürerken yaşanan terör saldırılarında 5 kişinin daha öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Ülkede son dönemde yaşanan terör olayları sonucunda değerli canlar kaybedildi. Kanun ve düzenin korunması ve olası tehditlerle başa çıkabilmek için güvenlik önlemleri hayati önem taşıyor. Dolayısıyla seçim günü boyunca ülke genelinde mobil hizmetler geçici olarak durduruldu." açıklamasını yaptı.

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Dün 26 kişinin öldüğü patlamaların sorumluluğunu DAEŞ üstlendi. Son aylarda artan terör saldırılarında, Pakistan devletine karşı çıkan ayrılıkçı Pakistan Talibanı ve Beluc militanları da aktif olarak rol oynuyor.

Ülke, oy verme merkezleri dahil olmak üzere ülke genelinde görev yapan on binlerce askerle yüksek alarm durumunda.

Pakistan ayrıca güvenlik nedeniyle İran ve Afganistan ile sınırlarını bir günlüğüne kapatacağını da duyurdu.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının, oylamanın saat 17:00'de kapanmasından birkaç saat sonra ortaya çıkması bekleniyor.

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