Pakistan'da seçim krizi: Pakistan ordusu birlik çağrısında bulundu

Pakistan'da perşembe gününden beri süren genel seçimlerde eski Başbakan İmran Han'la bağlantılı bağımsız adaylar Ulusal Meclis'teki sandalyelerin çoğunu kazandı.

Ancak ordunun desteğine sahip olduğu düşünülen diğer bir eski Başbakan olan Navaz Şerif, diğerlerini de koalisyona katılmaya çağırdı.



Yetkililer ayrıca Batı'nın seçimlerin nasıl yapıldığına dair eleştirilerini de reddetti.



Net bir sonuç elde edilemeyen seçimler sonucunda Genelkurmay Başkanı Asım Münir, kutuplaşma siyasetinin "250 milyon nüfuslu ilerici bir ülkeye yakışmadığını" söyleyerek tüm tarafları olgunluk ve birlik göstermeye çağırdı.



General Münir, "Seçimler sıfır toplamlı bir kazanma ve kaybetme rekabeti değil, halkın yetkilerini belirlemeye yönelik bir alıştırmadır" dedi.



Hepsi geniş ve seyrek nüfuslu Belucistan eyaletinde olmak üzere Ulusal Meclis'te on dört sandalye henüz belirlenmedi, ancak hem İmran Han hem de Navaz Şerif kazandıklarını söylüyor.



SEÇİM PROTESTOLARI BÜYÜYOR

Geo News televizyonundaki habere göre Ulusal Demokratik Hareket Partisi (NDM) lideri Muhsin Davar ve destekçileri, Kuzey Veziristan'ın Miranşah şehrinde seçim sonuçlarının geç açıklanmasını protesto etmek için bir araya geldi.



Protesto sırasında çıkan çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi, NDM lideri Davar silahla yaralandı.



Hayber Pahtunhva eyaletinde dün seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.