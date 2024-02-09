Pakistan'da seçim krizi büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pakistan'da dün akşamdan bu yana süren oy sayımı, gece boyunca yaşanan uzun gecikmelerden etkilendi.

Bu durum, gecikmelerin oylamaya hile karıştırılmasından kaynaklandığını iddia eden seçmenler arasında hayal kırıklığı ve paniğe neden oldu.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), bu sabahtan beri parlamentoda yarışan 265 sandalyenin sonuçlarını internet sitesinde açıklıyor.

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın kurduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi "Pakistan halkının ezici iradesinin çalındığını" iddia ederken, seçim komisyonu sonuçlardaki gecikme için "internet sorununu" gerekçe gösterdi.

İSLAMABAD'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İslamabad polisi, seçim sonuçları gelmeye devam ederken başkentte halka açık buluşmaları yasaklayarak sokağa çıkma yasağı başlattı. İslamabad polisi sosyal medyada, “Herhangi bir yasa dışı eylem olması durumunda işlem yapılacaktır. Hukuka saygı herkes için zorunludur. Herhangi bir aksaklık yaşanırsa yasal işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımla, sokağa çıkma yasağını duyurdu.