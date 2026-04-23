Pakistan’da silahlı saldırı. Bir Türk öldü, biri ise kaçırıldı

Pakistan ’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, bakır ve altın madeni sahasına silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Yetkililer, motosiklet ve araçlarla gelen yaklaşık 40 militanın tesisi bastığını açıkladı.

Yerel yetkililer, saldırıda bir Türk vatandaşı, altı işçi ve üç güvenlik görevlisi olmak üzere en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi. Sekiz kişinin de yaralandığı, yaralıların yakındaki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarının kurşun yarası aldığı, bazılarının ise yanarak öldüğünü aktardı.

BİR TÜRK VATANDAŞI KAÇIRILDI

Saldırı sırasında maden sahasında bulunan yakıt tankerinin patlaması sonucu Türk vatandaşı ve üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilirken, militanların bir Türk vatandaşını da kaçırdığı ifade edildi.

Öte yandan bir Türk vatandaşı ile iki Güney Afrikalının güvenli şekilde bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı. Ancak bölgede faaliyet gösteren etnik ayrılıkçı örgütlerin son yıllarda özellikle maden projelerine yönelik saldırılarını artırdığı biliniyor.

Pakistan’ın yüzölçümü bakımından en büyük ancak en yoksul eyaleti olan Belucistan’da ayrılıkçı gruplar, merkezi hükümeti doğal gaz ve zengin maden kaynaklarını yerel halka fayda sağlamadan kullanmakla suçluyor.