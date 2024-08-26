Pakistan'da silahlı saldırı: Etnik kökenleri sorulan 23 kişi öldürüldü

Pakistan'da bir otoyolda 23 kişinin araçlarından indirildikten sonra vurularak öldürüldüğü bildirildi. Bu kişilerin, öldürülmeden önce etnik kökenlerinin sorgulandığı aktarıldı. Bölgedeki en aktif ayrılıkçı grup olan Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), silahlı saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Pakistan'da silahlı saldırı: Etnik kökenleri sorulan 23 kişi öldürüldü
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'da ayrılıkçıların üstlendiği bir saldırıda en az 23 kişi araçlarından indirilip etnik kökenleri sorgulandıktan sonra vurularak öldürüldü.

Saldırı bugün erken saatlerde güvenlik güçlerinin mezhepsel, etnik ve ayrılıkçı şiddetle mücadele ettiği yoksul Belucistan eyaletinde gerçekleştirildi.

EN AKTİF AYRILIKÇI GRUP

Bölgedeki en aktif ayrılıkçı grup olan Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), silahlı saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Yetkililer otobüs, kamyonet ve kamyonların Pencap'ı Belucistan'a bağlayan bir otoyolda birbiri ardına durdurulduğunu açıkladı. Sayısı 30 ila 40 olarak belirtilen militanların 22 aracı durdurduğu aktarıldı.

Öldürülenlerin çoğunluğunun işçi, ikisinin paramiliter asker olduğu belirtildi.

PAKİSTAN'IN EN YOKSUL KENTİ

Belucistan, kullanılmayan doğal kaynaklarının bolluğuna rağmen Pakistan'ın en büyük ama en yoksul eyaleti.

Beluç ayrılıkçılar son yıllarda bölgede çalışan Pencaplılara ve Pakistan'ın başka yerlerinden gelen Sinhdilere ve bölgeyi zenginliklerini paylaşmadan sömürdüklerine inandıkları yabancı enerji şirketlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

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