Pakistan'da silahlı saldırı: Yolcu minibüsündeki 38 kişi öldü

Pakistan'da silahlı birkaç kişi, Paraçinar'dan Peşaver şehrine doğru giden ve Şii Müslümanları taşıyan minibüslere ateş açtı.

Yaralıların kaldırıldığı hastanedeki yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.



Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.



Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıyı kınayarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

KONVOYDA 200 ARAÇ VARDI



Yetkililer konvoyda yaklaşık 200 aracın bulunduğunu belirterek, saldırganların ilk önce polislere ateş açtığını ifade etti. Saldırıya ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak saldırganların tespit edilmesi ve yargılanması talimatı verdi.



Hayber-Pahtunhva eyaleti Başbakanı Ali Amin Gandapur da saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağını duyurdu.