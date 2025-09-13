Pakistan’da Taliban operasyonları: 12 asker ve 35 militan öldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınırına yakın bölgelerde Pakistan Talibanı’na ait olduğu bildirilen iki sığınağa düzenlenen operasyonlarda 12 asker ve 35 militanın öldüğünü duyurdu.



Açıklamaya göre, Bajaur bölgesinde gerçekleştirilen ilk baskında 22 militan etkisiz hale getirildi. Güney Veziristan’daki ikinci operasyonda ise 13 militan öldürülürken, çıkan çatışmalarda 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

KABİL YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Yetkililer, militanların Afgan topraklarını kullanarak Pakistan’a saldırılar düzenlediğini belirterek, Kabil’deki Taliban yönetimine “topraklarının terör amaçlı kullanılmasını engelleme” çağrısında bulundu.



Pakistan, öldürülen Taliban üyelerini “Hariciler” olarak nitelendirirken, Hindistan tarafından desteklendiklerini de öne sürdü. Ancak bu iddiaya dair herhangi bir kanıt sunulmadı. Yeni Delhi ise suçlamaları uzun süredir reddediyor.



Pakistan Talibanı, Afgan Talibanı’ndan ayrı bir yapı olsa da onlarla yakın bağlara sahip. Örgüt, özellikle 2021’de Afgan Talibanı’nın Kabil’de iktidarı ele geçirmesinden sonra sınırın öte tarafında güvenli alan bularak saldırılarını artırmış durumda.