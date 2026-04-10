Pakistan'da tarihi müzakere. İran heyeti İslamabad'a ulaştı

İran’ın ABD ile bu hafta sonu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeler, İsrail’in Lübnan ’a yönelik saldırıları nedeniyle belirsizliğe sürüklenirken, Pakistan'dan açıklama geldi.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülkenin de yarın İslamabad'da olacağını duyurdu.



İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendiren Şerif, savaş yerine müzakere olması gerektiğini söyledi.

Şerif, "Yarın her iki ülkenin de (ABD ve İran) liderleri bizim davetimiz üzerine müzakere etmek için İslamabad'da olacak. Pakistan görüşmelerin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacak ki bu zor bir iş. Sonuç Allah'ın elinde." dedi.



İRAN'DAN MÜZAKERE ŞARTLARI



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki İran hayeti İslamabad'a ulaştı.

İran Meclis Başkanı Galibaf saatler önce, "Pakistan'daki görüşmelerden önce Lübnan'da ateşkes sağlanmalı." dedi. Galibaf, "İran'ın dondurulmuş varlıkları da serbest bırakılmalı." ifadesini kullanmıştı.



İran basını da, ön koşullar kabul edilirse görüşmelere başlanacağını belirtti.



TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ



ABD Başkanı Donald Trump, “Daha önce İran'ı vurduğumuz silahlar ve mühimmatlardan daha iyilerini gemilerimize yüklüyoruz. Anlaşma olmazsa silahlarımızı çok etkin şekilde kullanacağız" dedi.



New York Post'a konuşan ABD Başkanı, "Neler olacağını 24 saat içinde öğreneceğiz. Doğru söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.



ABD BAŞKAN YARDIMCISI İSLAMABAD YOLUNDA

Görüşmelerde Amerikan heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance İslamabad'a gitmek üzere yola çıktı.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Vance, “Müzakerelerin olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Başkan Trump müzakereler konusunda net bir çerçeve belirledi. İranlılar iyi niyetle müzakere ederse onlara elimizi uzatırız.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü belirten Vance, “İranlılar bize oyun oynamaya kalkmamalı.” dedi.

NTV TARİHİ GÖRÜŞMEYİ İSLAMABAD'DA İZLİYOR

NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, yarın İslamabad'da gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi yerinde takip ediyor.

Tüm dünyanın gözü İslamabad'a çevrilmişken Kilislioğlu, henüz taraflar tarafından gönderilecek heyetlere kimlerin başkanlık edeceğinin net olarak belli olmadığını aktardı.

Başkentte hazırlıkların sürdüğünü belirten Kilislioğlu, “Karşılıklı sert açıklamalara rağmen heyetler yarın buraya görüşme için gelecekler. Önümüzde 24 saatlik bir süre var. Karşılıklı açıklamalar gelirken sahadaki durumu izlemek gerekiyor.” dedi.

İSRAİL LÜBNAN'DA KARA OPERASYONUNU GENİŞLETİYOR

Sahada ise çatışmalar şiddetleniyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki kara operasyonlarını genişletme girişimlerini sürdürüyor.

Hizbullah, son 24 saatte 50’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıklarken, bunların önemli bir bölümünün İsrail topraklarına yönelik sınır ötesi atışlar olduğu kaydedildi.

Daha önce ABD ile İran arasında varılan ateşkes kapsamında saldırılarını kısa süreliğine durduran Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın bu anlaşmaya dahil olmadığını belirtmesinin ardından yeniden saldırılara başladı.

NETANYAHU: LÜBNAN İLE MÜZAKERERE BAŞLANMASI TALİMATI VERDİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyledi. Netanyahu, "Müzarekereler Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkiler kurulması üzerine odaklanacak" dedi.

ABD basınından Axios'un haberine göre İsrail ve Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin haftaya başlayacak. İlk görüşme Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

KRİTİK GÖRÜŞMELER PAKİSTAN'DA

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanıyor. ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık etmesi beklenirken, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın da heyette yer alacağı bildirildi.

İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin görüşmelere katılması öngörülüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in taraflarla ayrı ayrı ön görüşmeler yapması planlanırken, heyetlerin İslamabad’a varış zamanına göre temasların cumartesi günü başlaması bekleniyor.