Pakistan'da tartışmalı aşı kararı: Yaptırmayanın telefonu kapatılacak

Corona virüs aşısını yaptırmak istemeyenlere karşı Pakistan'dan aykırı bir çözüm geldi. Basına yansıyan haberlere göre Pakistanlı yetkililer aşı yaptırmayanların telefon hatlarını kapatmak istiyor.

NTV Haber 12.06.2021 - 11:26

Pakistan'da tartışmalı aşı kararı: Yaptırmayanın telefonu kapatılacak

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşılanma oranını artırmak için yeni yaptırımlar getirildi.

Ülkede aşı olmayı reddedenlerin cep telefonları bloke edilecek.

Haber Hindistan basınında çıktı. Pencap eyalet yetkilileri, corona virüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kullandıkları cep telefonlarının bloke edilerek devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Pencap Sağlık Departmanı Sözcüsü Hammad Raza, "Başlangıçta bu sadece bir öneriydi, ancak insanlar aşı olmakta çok tereddüt ettiler ve bu yüzden karar uygulamaya sokuldu" dedi.

Sind eyaletinde de gelecek aydan itibaren aşı olmayan memurlara maaş verilmemesi kararı alındı.

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