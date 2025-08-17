Pakistan’da tren raydan çıktı: 1 ölü, 33 yaralı

Pakistan'de bir yolcu treninin raydan çıkması nedeniyle 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Pakistan’da tren raydan çıktı: 1 ölü, 33 yaralı

’ın Pencap eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren yolcu treninin 4 vagonu, Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde kazaya müdahale ettiğini ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkarttıklarını belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...