Pakistan'da trene saldırı: 450 yolcu rehin alındı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde militanlar, bir yolcu trenine ateş açtı.

AFP 450 kişinin rehine alındığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen Beluc Kurtuluş Ordusu (BLA), trenden aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu rehineler aldıklarını açıkladı.



Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan’ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.



Belucistan’daki militan gruplar, hükümet ve orduya karşı yıllardır isyan etmekte ve Çin’in bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlemekte. Beluc Kurtuluş Ordusu, Belucistan’ın bağımsızlığını talep eden en büyük etnik isyancı grup.

