Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
21.11.2025 16:46
AA
Pakistan'da faaliyet gösteren tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde bulunan tutkal fabrikasında patlama yaşandı.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Malikpur bölgesindeki fabrikada olan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığını belirtti.
Patlamada 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğünü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.