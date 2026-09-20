Pakistan’da tutuklu eski Başbakan Khan’ın kardeşi gözaltına alındı

Pakistan ’da polis, 2023’ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Khan’ın kız kardeşi Aleema Khan’ı gözaltına aldı. İmran Khan’ın kurduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden bir yetkili, polisin 27 Eylül’de ülke genelinde düzenlenmesi planlanan protesto gösterileri öncesinde Aleema Khan’ı Lahor’daki evinin yakınlarında gözaltına aldığını açıkladı.



Aleema Khan’ın, 1960 tarihli Kamu Düzeninin Korunmasına Yönelik Kanun’un 3. maddesi kapsamında 30 gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verildiği belirtildi. Kararda, kentte kamu düzeninin korunması amacıyla gözaltı kararının alındığı ifade edildi.



PTI yetkilisi, Aleema Khan’ın spor salonuna gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada polis tarafından durdurulduğunu ve daha sonra Kot Lakhpat Cezaevi’ne sevk edildiğini kaydetti.



PTI Genel Başkanı Gohar Ali Khan ise Aleema Khan’ın gözaltına alındığı bilgisini kız kardeşi Noreen Niazi’den aldığını söyledi. Gohar Ali Khan, partisinin protestolarının barışçıl olacağını belirterek, "Protestomuzun barışçıl olacağını açıkça ifade ettik. Amacımız anayasal ve siyasi taleplerimizin karşılanması için barışçıl şekilde mücadele etmek. Herhangi bir çatışma veya şiddet istemiyoruz" dedi.