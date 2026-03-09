Pakistan’da yakıt krizi eğitimi vurdu. Tüm okullar tatil edildi

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların neden olduğu küresel yakıt krizi, Pakistan’da eğitimin aksamasına neden oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, halkın yükünü hafifletmek için orta yolu bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, küresel yakıt krizi ile mücadele kapsamında kemer sıkma planını açıkladı. Şerif, tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.



İki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 oranında kesileceğini belirten Şerif, ambulansların bu kesintiden muaf olduğunu açıkladı. İki ay boyunca tüm resmi araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağını belirten Şerif, kabine üyelerinin bu sürede maaş almayacağını ifade etti.

Temel hizmetler dışında kamu ve özel sektör personelinin yüzde 50'sinin evden çalışacağını aktaran Şerif, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bu kuraldan bankaların muaf olduğunu belirtti.



DENİZDE REFAKAT OPERASYONU



Öte yandan Pakistan Donanmasının, ulusal deniz ticaretine yönelik çok boyutlu tehditlere karşı "refakat operasyonu" başlattığı bildirildi. Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, donanmanın, ulusal deniz ticaretine yönelik "çok boyutlu tehditlere" karşı operasyon başlattığı ve bu kararın, “değişen bölgesel deniz güvenliği ortamı ve kritik deniz yollarında potansiyel aksamalar" nedeniyle alındığı belirtildi.

Ulusal enerji arzının kesintisiz akışı ve deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamanın amaçlandığı aktarılan açıklamada, “Pakistan Donanmasının refakat operasyonları, Pakistan Ulusal Denizcilik Şirketi ile yakın koordinasyon içinde yürütülmektedir” denildi.

Açıklamada, Pakistan ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığı ve hayati önem taşıyan deniz yollarının güvenli ve kesintisiz kalmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Son olarak açıklamada, Pakistan Donanmasının iki ticaret gemisine refakat ettiği kaydedildi.