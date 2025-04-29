Pakistan'da yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yakıt tankeri patladı.  Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Pakistan'da yakıt tankeri patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sızıntı yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesindeki bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı. Ullah, tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını kaydederek, sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını belirtti.

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