Pakistan'da yeni başbakan belli oldu

Pakistan'da parlamento İmran Han'ın yerine gelecek ismi belirledi. Yeni başbakan, tek aday olarak kalan muhalefet lideri Şahbaz Şerif oldu.



İmran Han hükümeti, parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından düşürülmüştü.

Han'dan boşalan koltuk için parlamento toplandı.

Imran Han'ın partisinden milletvekilleri seçimi boykot edip istifa etti.

Muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif, parlamentodaki seçimde, 342 milletvekilinden 174'ünün desteğini alarak başbakanlığa seçildi.

Şahbaz Şerif, eski başbakan Navaz Şerif’in kardeşi. Şahbaz Şerif daha önce de Pencap eyaletinin başbakanlığını yapmıştı.

Şahbaz Şerif'in yeni hükümeti kurarak genel seçimlerin yapılacağı Ağustos 2023'e kadar ülkeyi yönetmesi bekleniyor.

