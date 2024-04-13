Pakistan'da yıldırım düştü: 25 ölü

Pakistan'ın 3 eyaletinde farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yıldırım düştü: 25 ölü

'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağış sırasında düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...