Pakistan’da yolcu otobüslerine saldırı: Kaçırılan dokuz kişi öldürüldü

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin iki yolcu otobüsüne düzenlediği saldırılarda dokuz kişi hayatını kaybetti.



Silahlı kişiler, dün gece saatlerinde otoyolda seyir halindeki iki otobüsü durdurarak yolculara kimlik kontrolü yaptı, ardından dokuz kişiyi silah zoruyla otobüslerden indirdi.



AFP haber ajansına konuşan yerel hükümet yetkilisi Naveed Alam, “Teröristler iki yolcu otobüsünü otoyolda zorla durdurdu ve dokuz yolcuyu aşağı indirdi. Bu kişileri yakınlardaki bir noktaya götürerek hepsini öldürdüler” dedi.



Saldırganların özellikle Pencap eyaletinden gelen kişileri hedef aldığı ifade edildi. Refah seviyesinin yüksek olduğu Pencap, aynı zamanda ordu için temel bir askere alma üssü olarak hizmet veriyor.



Üst düzey hükümet yetkilisi Saadat Hussain de olaya ilişkin açıklamasında, güvenlik güçlerinin Pencap’ın çeşitli noktalarından gelen kişilerin cesetlerini bulduğunu aktardı.



Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) isimli ayrılıkçı grup üstlendi. BLA, mart ayında da 450’den fazla yolcunun olduğu bir treni de ablukaya almıştı. Güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı olayda 33 BLA mensubu, 21 rehine ve dört askeri personel ölmüştü.

Başkent İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi analiz grubunun verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl, Pakistan için son 10 yılın en ölümlü senesi olmuş, saldırı sayıları artmış, saldırılarda bin 600’ü aşkın kişi ölmüştü.

