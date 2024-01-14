Pakistan'daki bombalı saldırı ve çatışmalarda 5 asker öldü, 7 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Keç bölgesinde militanlar, askeri konvoya uzaktan kumandalı bomba ile saldırı düzenledi.



Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çıkan çatışmada 3 militan etkisizleştirildi.



Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde çıkan çatışmalarda da 4 militan etkisiz hale getirildi.



Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.