Pakistan'daki çatışmalarda 3 günde 82 ölü, 156 yaralı

Mezhep çatışmalarının sık sık yaşandığı bölgede 21 Kasım günü kimliği belirsiz kişiler yolcu otobüsü ve binek araçlara ateş açmıştı. Şiddetin tırmanmaya devam ettiği bölgede son olarak iki mezhep üyeleri arasında çıkan çatışmada ortalık kan gölüne döndü.



Bölge yetkilileri 3 gündür süren çatışmalarda en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu sayının artabileceğini söyledi. Günlerdir süren çatışmalarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 50'yi aştığı belirtiliyor.