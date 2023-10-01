Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e yükseldi

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber eyaletlerinde 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da Mevlit Kandili etkinliğine bombalı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da Mevlit Kandili etkinliğine bombalı saldırı

Haberi Görüntüle

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Belucistan ve Hayber eyaletlerinde aynı gün düzenlenen saldırılarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e yükseldi - 1

Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesindeki cami yakınında 29 Eylül'de Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 1'i polis 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...