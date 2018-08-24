Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığının, Bakan Mike Pompeo ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın telefon görüşmesine dair açıklamasında yer alan terörizm ile ilgili ifadeleri yalanladı.



Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında belirtilen, Pompeo'nun Han ile görüşmesinde "Pakistan topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla daha etkin mücadele edilmesini önemine vurgu yaptığına" dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Görüşmede konunun hiç gündeme gelmediğinin altını çizen Faysal, "Konuşma boyunca Pakistan topraklarında faaliyet gösteren teröristlere dair hiçbir bahis olmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaya itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sözcü Faysal, muhattaplarından bu yanlışı derhal düzeltmelerini istedi.



SÖZ KONUSU AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in görüşmeye dair açıklamasında, "Bakan Pompeo ülkeler arasında verimli ikili ilişkiler kurulabilmesi için yeni hükmetle çalışmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Pakistan'ın ülke topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla etkin mücadele etmesinin önemine ve Afganistan'daki barış sürecindeki hayati rolüne vurgu yapmıştır." ifadelerini kullanmıştı.



Dışişleri Bakanı Pompeo, 5 Eylül'de Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Pompeo, yeni göreve başlayan Başbakan Han'ın kabul edeceği ilk yabancı dışişleri bakanı olacak.