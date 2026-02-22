Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı
22.02.2026 10:36
Pakistan'ın hava saldırıları sonrasında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.
Pakistan ordusu, Afganistan'ın Nangarhar ve Paktika sınır eyaletlerine hava operasyonu düzenledi. Hava saldırılarında Pakistan Talibanı ve terör örgütü DAEŞ bağlantılı sığınakların hedef alındığı belirtildi.
Pakistan'ın hava saldırılarının Şubat ayı başında Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki bir camiye düzenlenen ve 31 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısına misilleme olarak gerçekleştiği belirtiliyor.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan savaş uçaklarının dini bir okulu ve sivil konutları vurduğunu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü. Yerel kaynaklar, yalnızca Nangarhar eyaletinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Pakistan'ın hava saldırısının ardından Afganistan'da arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.
Pakistan'ın hava operasyonu, geçtiğimiz ekim ayındaki çatışmaların ardından Katar arabuluculuğunda sağlanan ateşkese gölge düşürebilir.
Afganistan'da Taliban yönetimi, saldırıları uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali olarak nitelendirerek "uygun bir karşılık" verileceğini duyurdu. Pakistan tarafı ise Doha Anlaşması uyarınca Taliban’ın taahhütlerini yerine getirmesi için uluslararası topluma baskı çağrısında bulunuyor. Sınır hattında yükselen tansiyon, iki komşu ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da gerilmesine neden oluyor.