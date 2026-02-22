Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Pakistan'ın hava operasyonu, geçtiğimiz ekim ayındaki çatışmaların ardından Katar arabuluculuğunda sağlanan ateşkese gölge düşürebilir.

Afganistan'da Taliban yönetimi, saldırıları uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali olarak nitelendirerek "uygun bir karşılık" verileceğini duyurdu. Pakistan tarafı ise Doha Anlaşması uyarınca Taliban’ın taahhütlerini yerine getirmesi için uluslararası topluma baskı çağrısında bulunuyor. Sınır hattında yükselen tansiyon, iki komşu ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da gerilmesine neden oluyor.