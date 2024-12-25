Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 46 ölü

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da dört bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mücahid, "Toplam ölü sayısı 46. Bunların çoğu çocuk ve kadın." bilgisini paylaştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı belirtilerek, "Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık ve tüm uluslararası ilkelere aykırıdır. Pakistan tarafı bilmelidir ki bu tür keyfi eylemler, sorunların çözümü değildir. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.