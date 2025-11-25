Pakistan'dan Afganistanlı sivillere saldırı: 10 ölü

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçleri tarafından Afganistan'ın Khos vilayetinde bir evin bombalandığını açıkladı.

Mücahid saldırıda 9 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini duyurarak, aynı zamanda Pakistan tarafından Kunar ve Paktika'ya saldırı yapıldığını ve bu saldırıda da 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Saldırı, Pakistan'ın Peşaver kentinde Sınır Muhafızları'na ait bir karargâha yapılan saldırının bir gün ardından gerçekleştirildi.

Afganistan ve Pakistan güçleri ekim ayından beridir çatışıyor.