Pakistan'dan Afganistanlı sivillere saldırı: 10 ölü
25.11.2025 11:25
İHA
Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'da sivil bir eve gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçleri tarafından Afganistan'ın Khos vilayetinde bir evin bombalandığını açıkladı.
Mücahid saldırıda 9 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini duyurarak, aynı zamanda Pakistan tarafından Kunar ve Paktika'ya saldırı yapıldığını ve bu saldırıda da 4 sivilin yaralandığını bildirdi.
Saldırı, Pakistan'ın Peşaver kentinde Sınır Muhafızları'na ait bir karargâha yapılan saldırının bir gün ardından gerçekleştirildi.
Afganistan ve Pakistan güçleri ekim ayından beridir çatışıyor.