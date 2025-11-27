Pakistan'dan hapisteki eski başbakan öldü iddialarına yanıt

Pakistan'da 2023 yılında eski başbakan Imran Khan yolsuzluk suçlamasıyla hapise girmişti. Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI), eski başbakan Khan'ın 6 haftadır izole tutulduğunu ve ailesinin tüm ziyaretlerinin engellendiğini iddia etti. Bu iddiaların ardından sosyal medyada hızla Khan'ın öldüğüne dair haberler yayıldı.

Rawalpindi şehrindeki Adiala Cezaevi'nden yapılan açıklamada, "PTI'nin kurucusu Adiala Cezaevi'nde bulunuyor ve tamamen sağlıklı. Sağlığıyla ilgili söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Sağlığı tamamen gözetim altında tutuluyor" denildi.

PTI'den yapılan açıklamada haberlerin Afgan ve Hint medyası ve sosyal medya hesapları üzerinden yayıldığı iddia edildi. Açıklamada Imran Khan'ın sağlık, güvenlik ve mevcut durumu hakkında resmi ve şeffaf bir açıklama yapılması istendi.

KHAN, YOLSUZLUK SUÇLAMASINDAN 14 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

2022 yılına kadar başbakanlık koltuğunda olan Khan, yolsuzluk davasının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.