Pakistan’dan Suudi Arabistan’a destek mesajı: Her türlü adımı atarız

Pakistan ordusunun sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Çaudri, Arab News’e yaptığı açıklamada ülkesinin Suudi Arabistan ’ın yanında yer alacağını belirtti.

Pakistan’ın Riyad yönetimine ''hem diplomatik hem de fiili olarak'' destek vereceğini söyleyen Çaudri, ''İki kutsal mabedin ve Suudi Arabistan Krallığı’nın güvenliği için gereken her türlü adımı atacağız.'' dedi.

MEKKE’YE SALDIRI İDDİASI

Açıklama, Suudi Arabistan’ın Husileri Mekke’yi hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemekle suçlamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’den fırlatıldığı belirtilen bir İHA’nın Mekke’nin güneyinde, kentin kısıtlı hava sahasına girmeden önce vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Koalisyon, Mekke’nin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Husiler ise kutsal kenti hedef aldıkları iddiasını kesin bir dille reddetti. Grup, Suudi Arabistan’ın açıklamasını propaganda olarak nitelendirdi. Bu nedenle Mekke’nin doğrudan hedef alındığı iddiası bağımsız kaynaklarca kesin olarak doğrulanmış değil.

Husiler son dönemde Suudi Arabistan’daki bazı askeri ve stratejik hedeflere saldırılar düzenlediğini kabul ederken, Riyad yönetimi de Yemen’deki Husi noktalarına yönelik hava operasyonlarını artırdı.

ÜÇLÜ ANLAŞMA

Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan, 7 Ağustos’ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamıştı. Anlaşmada, taraflardan birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye birden yapılmış kabul edileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda diğer ülkelerin otomatik olarak savaşa girmesini sağlayan ayrıntılı bir askeri mekanizma ortaya koymuyor. Tarafların hangi şartlarda ve ne ölçüde askeri destek vereceğine ilişkin uygulama esasları üzerinde çalışmalar sürüyor.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, 31 Ağustos’ta İstanbul’da bir araya gelerek anlaşmanın kurumsal yapısını ve ortak hareket kabiliyetini ele almıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan'a saldırıları kınamış ve Türk yetkililer mevkidaşlarıyla görüşmüştü.