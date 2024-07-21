Pakistan'dan tarihi karar! Netanyahu "terörist" ilan edildi

Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma kararı aldı. Hükümet, uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etti. Pakistan hükümeti ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını finansal olarak destekleyen şirketleri tespit edilmesi ve bu şirketlerin ürünlerinin yasaklanması için komite kurulduğunu açıkladı

Pakistan'dan tarihi karar! Netanyahu "terörist" ilan edildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) temsilcileri, ülkenin başkenti İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan hükümeti, TLP'nin bir hafta süren 'ye destek gösterileri ardından, parti ile masaya otururken, yapılan toplantı sonucu tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anlaşma dahilinde Pakistan hükümeti, Başbakanı'nı resmen "terörist" olarak tanıyacak ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet edecek.

Hükümetin, "'in zulmüne maruz kalan Filistinli kurbanlarına" yönelik desteğin hızlandırılacağını açıklandı. Anlaşma, Pakistan Başbakanı'nın Siyasi İşler Danışmanı Sanaullah ve Enformasyon Bakanı Tarar tarafından imzalandı.

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PAKİSTAN'IN 'DE EYLEM PLANI

Filistin'e 31 Temmuz'a kadar bin tondan fazla gıda ve ilaç sevkiyatı yapılacağı duyuruldu. Hükümetin, Filistin halkına tıbbi yardım sağlanması ve bölgeye sağlık personeli gönderilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Filistin hükümetinin gerekli düzenlemeleri yapması halinde yaralı Filistinlilerin tedavileri için Pakistan'a getirileceği belirtildi. Ülkedeki okul ve hastanelerin Filistinlilere eğitim ve tıbbi imkanlar sağlamak üzere açık olduğu da kaydedildi.

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"NETANYAHU BİR TERÖRİST VE SAVAŞ SUÇU FAİLİDİR"

, "terörist devlet" ve Başbakanı Binyamin Netanyahu da uluslararası yasalara göre savaş suçlusu olarak tanımlandı.

Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Sanaullah, "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir" ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

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İSRAİL DESTEKÇİSİ ŞİRKETLER TESPİT EDİLECEK

"Sadece 'i değil, ile ilişkili tüm ürünleri ve bu zulme doğrudan veya dolaylı olarak karışan veya bunlara yardım eden şirketleri boykot edeceğiz" diyen Sanaullah, İsrail'in 'ye yönelik saldırılarını finansal olarak destekleyen şirketleri tespit edilmesi ve bu şirketlerin ürünlerinin yasaklanması için komite kurulduğunu açıkladı.

Pakistan hükümetinin, Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen İsrail güçlerine doğrudan ya da dolaylı olarak yardım eden şirketlerin ürünlerinden ya da hizmetlerinden faydalanmayacağı aktarıldı.

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