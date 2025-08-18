Pakistan'ı sel vurdu: DSÖ'den tıbbi malzeme desteği

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pakistan'daki sel felaketine ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.



Pakistan'daki yıkıcı sel felaketinin birçok kişiyi etkilediğine işaret eden Ghebreyesus, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziye dileklerini iletti.



Ghebreyesus, "DSÖ, hükümetin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasını destekliyor ve 15 bin kişiyi tedavi etmek için tıbbi malzeme gönderdi." ifadesini kullandı.



Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında 351 kişi hayatını kaybetmişti.