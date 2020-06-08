Pakistan’ın eski Başbakanı Abbasi corona virüse yakalandı

Pakistan’ın eski Başbakanı ve Pakistan Müslüman Birliği (PML-N) lideri Şahid Hakan Abbasi’nin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Abbasi’nin evinde karantinada olduğu kaydedildi.



Pakistan Demir Yolları Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed’in corona virüse yakalandığı bildirildi. Açıklamada, Ahmed’in corona virüs semptomu göstermediği ve 2 hafta boyunca evinde karantinada olacağı ifade edildi.



Bugüne kadar 103 bin 671 vakanın kayıtlara geçtiği Pakistan’da 2 bin 67 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.