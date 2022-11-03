Pakistan'ın eski başbakanı İmran Khan konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Khan, ülkenin Pencap eyaletinin Vezirabad bölgesinde yaptığı protesto yürüyüşü sırasında konvoyuna ateş edilmesi sonucunda ayağından hafif yaralandı.



Yerel basına göre, kimliği belirsiz saldırganlar, Khan'ın Vezirabad'daki Allah Hu Chowk Parkı yakınlarında bulunan aracına ateş açtı.



Khan tarafından kurulan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) liderlerinden Fawad Chaudhry hastaneye kaldırıldı. PTI Senatörü Faisal Javed ve mitingin diğer birkaç katılımcısı da açılan ateş sonucu yaralandı.



Khan'ı yaralayan kişinin polis tarafından yakalandığı duyuruldu.

Başka bir yerel PTI lideri Azhar Mashwani ise Khan'ın güvende olduğunu, saldırganın ise yakalandığını söyledi. Yaralı Khan'ın, Lahor'daki Shaukat Khanum Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

KHAN VE DESTEKÇİLERİ LAHOR’DAN YOLA ÇIKMIŞTI



Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun İslamabad’a oturma eylemi yapması bekleniyordu.



Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıktı.

KHAN’A 5 YIL SİYASİ YASAK



Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.



Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

PAKİSTAN'IN ESKİ BAŞBAKANI'NA SUİKAST GİRİŞİMİ