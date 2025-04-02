Pakistan'ın verdiği süre doluyor: 3 milyon Afgan sınır dışı edilecek

Pakistan, ülkede yasadışı şekilde yaşayan 3 milyon Afganı sınırdışı etmek için harekete geçti.

Başkent İslamabad ve çevresindeki bölgelerdeki Afganlara, 1 Nisan’da sona ermesi gereken gönüllü olarak ülkeyi terk etme süresi, Ramazan Bayramı nedeniyle 10 Nisan’a kadar uzatıldı.

10 Nisan’dan sonra, ülkeyi terk etmeyen Afganlar gözaltına alınarak zorla sınırdışı edilecek.



Pakistan’da, Taliban’ın 2021’de iktidarı ele geçirmesinin ardından on binlerce Afgan, ülkelerine dönmek yerine Pakistan’a sığınmıştı. Ancak Pakistan hükümeti, Afganistan’daki güvenlik ve yaşam koşullarından kaçan bu göçmenleri kabul etmeye devam etmiyor.



Uluslararası Göç Örgütü, son 18 ayda 845 bin Afgan’ın Pakistan’ı terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Pakistan hükümeti, üçüncü ülkelerde oturma izni olan Afganların da sınırdışı edileceğini duyurdu.

TRUMP İZİNLERİ İPTAL ETTİ



Afganların bir kısmı, ülkeyi terk etmek istemediklerini belirterek Pakistan’da yaşamaya devam etmek istediklerini ifade etti. Ancak Pakistan hükümeti, yasadışı olarak ülkede bulunan Afganlara yönelik bu sınırdışı kararını uygulamayı sürdürecek.



Amerika Birleşik Devletleri, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ABD hükümetiyle çalışan Afganlara geçici oturma izni vermişti. Ancak eski Başkan Donald Trump, bu izinleri Ocak ayında iptal etti. Şu an, 20 bin Afgan’ın durumu belirsizliğini koruyor.



Pakistan’ın sınırdışı kararına, Taliban ve insan hakları örgütlerinden eleştiriler gelmeye devam ediyor.