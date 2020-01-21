"Pakistanlı Hulk" en az 100 kilogram ağırlığında eş arıyor

Pakistan’ın Mardan şehrinde yaşayan halterci Arbab Khizer Hayat, kendisine en az 100 kilogram ağırlığında bir eş aradığını söyledi. Pakistanlı Hulk olarak ünlenen ve 444 kilogram ağırlığa sahip Hayat, muhtemel eşine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını bildirdi. Bugüne kadar yaklaşık 300 kadınla görüştüğünü bildiren halteci konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Ailem evlenmemi ve çocuklarımın olmasını istiyor.Ancak ben doğru kadını bulamadım. Geçen 7 yıl içerisinde çaresizce aşkı aradım ve yaklaşık 300 kişiyle görüştüm, ama hepsi ortalama ağırlıktaydı. 2 metre uzunluğunda ve neredeyse yarım ton ağırlığa sahibim. Normal bir ağırlıktaki kadınla birlikte olmam mümkün değil. Bana uygun eş en az 100 kilogram olmalı.”



Dünyanın en güçlü insanı ve çok sağlıklı olduğu iddia eden Hayat, formunu korumak için kahvaltıda 36 yumurta, günde 3 kilogram et ve beş litre süt tüketttiğini de sözlerine ekledi.