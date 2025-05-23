Pakistanlı kadın dağcı, dünyanın en yüksek 12 zirvesine tırmandı

Pakistanlı kadın dağcı Naila Kiani, akşam saatlerinde başladığı tırmanışını sıfırın altına düşen derecelerdeki soğuk ve yoğun kar yağışı altında tamamlayarak Kanchenjunga'nın zirvesine ulaştı.

14 ZİRVENİN 12'SİNE TIRMANDI

Kiani, 8 bin 586 metre yüksekliğindeki Kanchenjunga’nın yanı sıra Everest, K2, Broad Peak, Nanga Parbat, Gasherbrum I ve II, Annapurna, Lhotse, Manaslu, Makalu ve Cho Oyu zirvelerine de tırmanarak, dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 12’sine ulaştı.

ANLAMLI MESAJ



Zirveden inişinin ardından açıklama yapan Kiani, "Bu zirve yalnızca kişisel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Pakistan’daki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kız çocukları ve kadınlara bir mesaj. Sandığınızdan daha güçlüsünüz” dedi.